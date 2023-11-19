Суспільство

На більшій частині України очікується сніг, на дорогах ожеледиця

19 Листопада 2023 20:59
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У понеділок, 20 листопада, у західних, східних, більшості центральних і південних областей України сніг, місцями з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер переважно північний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві 20 листопада без суттєвих опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У вівторок, 21 листопада, у західних та обласних областях України вночі невеликий мокрий сніг, вдень дощ; на решті території без суттєвих опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; у південній частині та в західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11° тепла.

У Києві 21 листопада без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.


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