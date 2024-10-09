Атака Шахедів на Одещину: поранено 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка

Уночі 9 жовтня у результаті російської дронової атаки було поранено 5 мешканців Одеського району.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

” Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості”.

Також внаслідок атаки загорівся мансардний поверх недобудови. Пожежу на площі 400 м² оперативно ліквідували.

Крім того, за словами Кіпера, пошкоджено скління корпусу одного з медзакладів.