ЗСУ атакувала ворожий арсенал у російській Брянській області

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про успішну операцію, проведену минулої ночі. Українські підрозділи безпілотних систем у співпраці з іншими елементами Сил оборони здійснили атаку на важливий об’єкт російської військової інфраструктури в Брянській області. Ціллю операції став 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

За інформацією Генштабу, на території цього складу зберігалися різноманітні боєприпаси для артилерійських та ракетних систем, включаючи ті, що були отримані від Корейської Народно-Демократичної Республіки. Крім того, там знаходилися керовані авіаційні бомби.

Особливістю цього об’єкта було те, що значна частина боєприпасів зберігалася під відкритим небом, що робило їх вразливими до атак.

Внаслідок удару на території арсеналу були зафіксовані численні вибухи. Місцева влада вжила заходів безпеки, перекривши дороги в районі ураженого об’єкта.