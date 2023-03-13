Многоразовые электронные сигареты Elf Bar: преимущества и недостатки

У всех, кто оценил вкусовое многообразие насыщенных и точно передающих любой аромат одноразовых электронных сигарет популярного бренда Эльф Бар, обязательно возникает желание купить многоразовую pod-систему. Такие устройства обладают всеми преимуществами одноразок, но значительно расширяют возможности, предоставляемые любителям парения. Фактически выбрать эльф бар многоразовый — это перейти на другой уровень комфорта и наслаждения вкусом. Кто-то недовольно скажет: так ведь у таких подов нужно менять или заправлять картридж. Да и стоят они дороже! Так-то оно так, но в реальности использование многоразового устройства существенно сокращает общие затраты на парение. Да и обслуживание под-системы — не такой страшный черт, как его малюют. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Чем многоразовый Elf Bar отличается от одноразового?

Одноразовые системы очень просты в использовании. После покупки достаточно всего лишь затянуться для активации устройства. Попарив отведенный одноразке жизненный цикл ее просто нужно сдать на утилизацию. Заменять картридж на новый или заливать в бак жидкость нельзя. А вот заряжать аккумулятор некоторых моделей одноразовых электронных сигарет Эльф Бар уже можно. То есть те, кто покупал перезаряжаемые одноразки, уже в некоторой степени оценили преимущества решений, которые можно использовать дольше. Ну, а многоразовые pod-системы — это вообще море возможностей и ничем не ограниченное вкусовое благолепие.

Принцип работы таких устройств на самом деле похож на использование одноразок. Все многоразовые модели Эльф Бар активируются по затяжке, кроме FB 1000, которую можно запустить еще и кнопкой. Когда аккумулятор разряжается, его нужно подзарядить. Но после завершения ресурса жижи устройство не надо сдавать на утилизацию. Оно еще прослужит очень долго! При этом для пополнения запаса жидкости для парения существуют два способа:

Снять пустой картридж и вставить новый, уже заполненный жижей производителем. Такие системы называются закрытыми. Самому залить жидкость в картридж. Этот вариант называют подами открытого типа.

Как уже стало, наверное, понятно, срок службы таких устройств для парения несравнимо выше, чем у одноразок. А картридж выполняет роль расходного материала. В этом он очень похож с одноименным расходником в печатающих устройствах. С той лишь разницей, что он помогает получить удовольствие парильщику и доставляет порцию никотина в организм, а не делает на бумаге отпечатки.

Что получает владелец многоразового пода Эльф Бар?

На самом деле много чего! Назовем только основные преимущества покупки такого устройства для парения:

Значительно более широкий по сравнению с одноразками выбор фабричных вкусов, в том числе и от сторонних производителей. Возможность залить самостоятельно приготовленную жижу (в системах открытого типа) — простор для творчества в этом случае ничем не ограничен. Можно экспериментировать не только с вкусовыми ощущениями, но и с крепостью жидкости. В продаже присутствуют готовые жижи с содержанием солевого никотина 20 мг/мл и 50 мг/мл, а в самозамесе каждый волен сам определить, какое процентное содержание действующего вещества ему подходит лучше всего. Существенная экономия — покупать придется только сменные картриджи или жижу, а устройство остается с любителем парения на продолжительный срок. Отличный выбор доступных моделей многоразовых pod-систем бренда — каждый найдет для себя оптимальный вариант. Компактные размеры, стильный внешний вид, удобство использования. Непревзойденная точность передачи вкусов, яркие и насыщенные ароматы — настоящий взрыв вкусовых ощущений!

Но не стоит забывать о том, что многоразовые устройства нужно регулярно заряжать; чистить картридж и аккумулятор; следить, чтобы из сменного или перезаправляемого расходника не проливалась жижа. Если кто-то считает это серьезными минусами, тогда можно вернуться к одноразкам Elf Bar — с ними в процессе использования никаких хлопот быть не может по определению.