Міноборони значно скоротило термін оформлення документів для нагородження військових

Міністерство оборони України оновило порядок підготовки та подання документів на відзначення військовослужбовців державними нагородами, скоротивши терміни з кількох місяців до двох тижнів.

Раніше процедура займала від трьох до восьми місяців через багатоетапне погодження та часткову підготовку документів вручну. За новими правилами, військова частина надсилатиме нагородні матеріали безпосередньо до органу військового управління, якому вона підпорядкована, далі — керівництву ЗСУ та до Офісу Президента.

У кожній інстанції документи розглядатимуть не довше двох діб. Таким чином, увесь процес триватиме від 8 до 16 днів.

Крім того, розглядають можливість відображення сертифіката про нагороду у застосунку “Дія” — пропозиції вже готують для уповноважених органів.