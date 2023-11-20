Суспільство

Міноборони шукатиме новобранців до ЗСУ через сайт працевлаштування

20 Листопада 2023 16:56
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армія

Міноборони розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua.

Як повідомила пресслужба міністерства, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту рекрутинг.

«Система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно», — зазначила Калмикова.

Міхно зі свого боку зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав Збройних Сил.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим», — сказав керівник Work.ua.

Це вже друга рекрутингова компанія, з якою Міноборони уклало угоду. Раніше Міноборони підписало договір з головою організації Lobby X Владиславом Грезєвим. Рекрутери безкоштовно працюватимуть в інтересах армії. Також міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування.


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