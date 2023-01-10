Суспільство

Мемуари принца Гаррі надійшли у продаж і мають ажіотажний попит

10 Січня 2023 16:13
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британія

Книжка принца Гаррі “Запасний” офіційно з’явилася на полицях магазинів. Книгарні в Лондоні відкрилися опівночі і негайно потрапили в облогу охочих дізнатися історію принца “з перших рук”.

Мережа книгарень Waterstones стверджує, що кількість замовлень на мемуари принца Гаррі стала однією з найвищих за десятиліття.

Флагманський магазин Waterstones на Пікаділлі відкрився до світанку, пише ВВС. Філії іншої великої мережі WH Smith в аеропортах та на вокзалах також продовжили години роботи, очікуючи напливу покупців.

На британському сайті інтернет-магазину Amazon “Запасний” одразу потрапив до списків бестселерів і став головною сенсацією місяця.

На 410 сторінках принц розкриває подробиці життя королівської сім’ї, свої внутрішні конфлікти з її членами і несподівані деталі зі свого минулого, на кшталт розмов з чаклункою, яка нібито мала дар спілкуватися з мертвими, або суперечка з рідним братом, яка закінчилася рукоприкладством.

У книзі також йдеться, що принц Гаррі благав свого батька не одружитися повторно, що він убив 25 бойовиків під час служби в Афганістані, що він приймав психоделічні препарати, частково у відповідь на напади паніки, і що його дружина Меган і дружина принца Вільям Кетрін мали непрості стосунки.

У Кенсінгтонському та Букінгемському палацах (резиденціях принца Вільяма та короля Чарльза III відповідно) від коментарів відмовилися.


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