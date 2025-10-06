Ліцензія на обмін криптовалют: законний старт і зростання бізнесу

Отримання ліцензії на обмін криптовалютою – ключовий крок для легального виходу на ринок. Регулятори по всьому світу посилюють правила, щоб захистити клієнтів і запобігти фінансовим злочинам.

Робота без дозволу може призвести до штрафів і блокувань. Ліцензія забезпечує довіру інвесторів і відкриває доступ до міжнародних ринків.

Основні напрями, що потребують ліцензії

Перед початком важливо зрозуміти, які саме послуги планує надавати компанія. Це визначає тип ліцензії та вимоги регулятора.

До найчастіших видів діяльності належать:

управління централізованою або децентралізованою біржею;

торгівля від імені клієнтів або за власний рахунок;

зберігання криптоактивів і кастодіальні послуги;

обмін фіатних і цифрових валют;

платіжні сервіси, гаманці та криптофонди.

Розуміння свого профілю допомагає правильно підготувати документи й уникнути затримок.

Де отримувати криптоліцензію вигідніше

Вибір юрисдикції впливає на терміни, податки та доступ до банків. Перш ніж подати заявку, важливо оцінити цілі бізнесу і його бюджет.

Найбільш затребувані країни та режими:

ЄС (CASP) – 3-6 міс., податок 15-25%;

Сінгапур (MAS) – 4-6 міс., податок 17%;

Дубай (VARA) – 3-6 міс., податок 0-9%;

Швейцарія (FINMA) – 4-8 міс., податок 12-18%;

США (MSB) – 6-12 міс., податок 21% + регіональні;

офшорні центри (BVI, Каймани) – 2-4 міс., податок 0%.

Такий вибір дає змогу збалансувати витрати і швидкість виходу на ринок.

Вимоги до заявників

Для отримання ліцензії бізнес повинен довести свою надійність і відповідність міжнародним стандартам.

Найчастіше необхідні:

реєстрація компанії в обраній країні;

призначення директорів і AML-офіцерів;

мінімальний статутний капітал і комплаєнс-політики;

захищена IT-система та аудит;

бізнес-план, локальний офіс і персонал.

Ці умови формують довіру регулятора і прискорюють процес оформлення.

Етапи оформлення ліцензії

Процес ліцензування вимагає послідовних кроків і чітких термінів.

Основні етапи:

аналіз юрисдикції та бізнес-моделі; реєстрація компанії та підготовка структури; збір і подання документів (AML/KYC, безпека, бізнес-план); перевірка регулятора і due diligence; видача ліцензії та запуск роботи.

Зазвичай оформлення займає 3-6 місяців, у США – до року.

Податкове середовище для криптобізнесу

Податки безпосередньо впливають на прибуток і повинні враховуватися при виборі країни реєстрації.

Приклади умов:

ЄС – 15-25%, переважно без ПДВ на обмін;

Сінгапур – 17%, звільнення від ПДВ;

Дубай – 0-9%, немає прибуткового податку;

Швейцарія – 12-18%;

офшори – 0%.

Грамотне податкове планування дає змогу знизити витрати й уникнути санкцій.

Отримайте ліцензію на обмін криптовалют з Prifinance

Запуск криптобізнесу простіше і безпечніше з підтримкою професіоналів.

Ми пропонуємо:

аналіз продукту і цілей компанії;

підбір оптимальної юрисдикції;

підготовку та подання документів регуляторам;

допомога у відкритті банківських рахунків і наймі місцевих директорів і AML-офіцерів;

юридичний і бухгалтерський супровід після отримання дозволу.

