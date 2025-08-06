Київ затопило: патрульні попереджають про ускладнення руху

В Одеській області було атаковано компресорну станцію, через яку Україна транспортує газ із Європи та США

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту. На місці працюють всі відповідні служби.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький .

У Києві внаслідок потужної зливи 6 серпня деякі вулиці перетворилися на ріки. Патрульна поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на деяких ділянках.