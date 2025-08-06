Київ затопило: патрульні попереджають про ускладнення руху

У Києві внаслідок потужної зливи 6 серпня деякі вулиці перетворилися на ріки. Патрульна поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на деяких ділянках.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Через значні опади рух транспорту ускладнений:
- на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
- на вулиці Казимира Малевича;
- на бульварі Миколи Міхновського;
- на вулиці Михайла Бойчука.
Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту. На місці працюють всі відповідні служби.