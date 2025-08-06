        Суспільство

        Київ затопило: патрульні попереджають про ускладнення руху

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 14:46
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        Патрульні на місці підтоплення у Києві / Фото: Патрульна поліція
        Патрульні на місці підтоплення у Києві / Фото: Патрульна поліція

        У Києві внаслідок потужної зливи 6 серпня деякі вулиці перетворилися на ріки. Патрульна поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на деяких ділянках.

        Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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        Через значні опади рух транспорту ускладнений:

        • на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
        • на вулиці Казимира Малевича;
        • на бульварі Миколи Міхновського;
        • на вулиці Михайла Бойчука.

        Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту. На місці працюють всі відповідні служби.

        Наслідки негоди у Києві / Фото: Патрульна поліція

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