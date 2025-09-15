Київ і Дніпропетровщина — серед лідерів за кількістю відкритих справ про шахрайство

За даними ГПУ, за перші 8 місяців 2025 року в Україні було відкрито понад 35 тисяч кримінальних проваджень за статтею 190 ККУ “Шахрайство”. Це майже в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.

У середньому щомісяця реєструють близько 4,5 тисячі нових справ, йдеться в аналітиці “Опендатабот“.

Найбільше проваджень зафіксовано у Києві (4882), Дніпропетровській області (3511) та Харківській області (2671).

До суду доходить лише 21% справ: у 2025 році підозру вручили близько 9 тисячам осіб, а до суду направили 7,6 тисяч проваджень. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.