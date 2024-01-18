Суспільство

Купити букет на 14 лютого – як зробити вдалий вибір?

18 Січня 2024 12:58
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Квіти – вони вражають своєю красою і досконалістю. Без них наше життя було б не таким насиченим та красивим. Не дивно, що люди придумали традицію дарувати квіти на різня свята. І якщо Новий Рік чи Великдень без букету можна собі уявити, то, наприклад 8-ме березня чи День Закоханих аж ніяк.

букет на 14 лютого

До речі, не дивлячись на те, що день Закоханих припадає на самий холодний місяць зими, купити букет на 14 лютого не проблема. На сайті УкраФлора представлені десятки варіація на тему квітів, причому це не тільки троянди. Хоча, саме в цей день як показує практика, ваша кохана жінка очікує саме червоні троянди. Це така стійка асоціація з святом закоханих, бо знавці квіткового етикету кажуть, що саме червоні троянди – то про любов, пристрасть і емоції.

50 відтінків червоного

Професійні флористи кажуть, що існує безліч варіації на тему червоного кольору, коли мова йде про троянди, тому треба обережно підбирати рослини, адже виявляється не всі «червоні» відтінки актуальні саме для букету на день Закоханих. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях щодо кольорів, краще обмежитися класичними червоними трояндами. Не варто експериментувати з помаранчево-червоними чи темно-бордовими. До речі, троянди бордового кольору – то квіти які більш актуальні для букету колезі на ювілей, а не коханій жінці на 14 лютого. Червоний, як символ кохання, має бути одночасно яскравим і насиченим.

Але все частіше чоловіки для букетів на 14 лютого обирають не те ще не троянди, навіть квіти не червоного кольору. А чому ні. Адже всі рослини, коли вони свіжі, якісні і красиві і виглядають розкішно. Тому чому не презентувати букет з ірисів (вони, до речі, посеред зими виглядатимуть набагато незвичніше за букет з троянд), чи орхідею. Ця квітка дуже популярна і її дарують не тільки у вазоні, але і в букеті. Та варто бути обережним, бо орхідея має мати відповідне оточення. Тобто комбінувати орхідею з тими ж трояндами не слід. У орхідеї має бути оточення, яке підкреслює незвичайну красу квітки а не відволікає від неї увагу. Але професійний флорист точно знає які квіти варто комбінувати з яким рослинами, щоб букети виходили красивими і створювали єдиний ансамбль. Також флористи підберуть пакування для вашого букету, щоб він виглядав закінченим.

Красиві квіти, особливо екзотичні, не можуть коштувати дешево. Але питання ціни не повинно вас лякати, бо на сайті UkraFlora доступні рослини в різних цінових діапазонах. На вартість впливає:

  • Вид рослини;
  • Розмір;
  • Ексклюзивність.

Екзотичні квіти завжди коштуватимуть дорожче ніж «місцеві». Хоча, та ж орхідея давно вже стала своєю у місцевій флорі і адаптувалася до локальних умов.

букет на 14 лютого

Консультанти підкажуть які варіанти актуальні для букету на 14 лютого і ви точно вразите свою кохану жінку розкішною квітковою композицією.


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