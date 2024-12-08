Кремль не згоден з оцінкою Трампа російських втрат на війні

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова обраного президента США Дональда Трампа про оцінку російських втрат на війні проти України.

Трамп сказав після переговорів із Зеленським у Парижі, що Росія втратила вбитими і пораненими 600 тис. військовослужбовців, і закликав сторони почати переговори про мир.

Колишній (і майбутній) глава Білого дому також оцінив кількість убитих і поранених українських солдатів у 400 тисяч, проте пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про 43 тис. загиблих і 370 тис. тих, хто дістав поранення, водночас дехто з поранених, за його словами, повернувся в стрій.

«Що стосується наведених цифр про втрати з обох сторін, то очевидно, що вони викладені в українському трактуванні і відображають офіційну позицію України, – сказав з цього приводу Пєсков. – Реальні цифри втрат зовсім інші. Українські втрати кратно перевищують втрати з російського боку».

У його заяві також зазначено, що умови для миру нещодавно назвав Володимир Путін: виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмова Києва від вступу в НАТО.

Ці умови Київ і його західні союзники раніше називали неприйнятними.