Політика

Кремль не згоден з оцінкою Трампа російських втрат на війні
8 Грудня 2024 16:28
читать на русском →
втрати ворога
Похорон «героя СВО» в одному з російських райцентрів / Фото з соцмереж

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова обраного президента США Дональда Трампа про оцінку російських втрат на війні проти України.

Трамп сказав після переговорів із Зеленським у Парижі, що Росія втратила вбитими і пораненими 600 тис. військовослужбовців, і закликав сторони почати переговори про мир.

Колишній (і майбутній) глава Білого дому також оцінив кількість убитих і поранених українських солдатів у 400 тисяч, проте пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про 43 тис. загиблих і 370 тис. тих, хто дістав поранення, водночас дехто з поранених, за його словами, повернувся в стрій.

«Що стосується наведених цифр про втрати з обох сторін, то очевидно, що вони викладені в українському трактуванні і відображають офіційну позицію України, – сказав з цього приводу Пєсков. – Реальні цифри втрат зовсім інші. Українські втрати кратно перевищують втрати з російського боку».

У його заяві також зазначено, що умови для миру нещодавно назвав Володимир Путін: виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмова Києва від вступу в НАТО.

Ці умови Київ і його західні союзники раніше називали неприйнятними.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Грудня 2024 13:28

Зеленський: з початку широкомасштабної війни загинуло 43 тис. українських воїнів
8 Грудня 2024 14:27

Українські військові зачистили квартал у Часовому Яру
8 Грудня 2024 13:48

Росія виводить кораблі з Тартуса та перекидає озброєння з Хмейміма
8 Грудня 2024 12:35

Харків звертається до міжнародної спільноти по допомогу у відновленні міста
8 Грудня 2024 11:47

Тимчасовий захист у ЄС отримали майже 4,2 млн українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
усі думки