Техно

Компактність не проблема: топ продуктивних пристроїв із невеликими габаритами

25 Серпня 2023 14:34
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Смартфони стали настільки великими, що багато хто з нас забув, що колись виробники змагалися у випуску якомога більш мініатюрних гаджетів. І хоча поняття невеликого пристрою не таке, як 10 років тому, у користувачів все ще є можливість вибрати компактний варіант. Розповідаємо про три моделі, які зберігають маленький розмір і не розчаровують у плані продуктивності та функцій.

Galaxy Flip 5 — інший підхід

Оскільки це розкладний телефон, технічно він найменший у цьому списку. У закритому стані він являє собою невеликий масивний квадратний блок, який поміститься в нагрудну кишеню сорочки. Але, звичайно ж, основна перевага Samsung Galaxy Flip 5 у тому, що при розкладанні він перетворюється на телефон звичайного розміру: 

  • внутрішній дисплей — 6,7-дюймова AMOLED-матриця з частотою 120 Гц;
  • зовнішній — збільшився до 3,4 дюйма, і на ньому тепер відображається значно більше інформації та навіть можна запускати повноцінні додатки.

Іноді телефон взагалі не потрібно відкривати.

Автономність, камера і процесор пристрою на флагманському рівні. Звісно, можливості пристрою поступаються Galaxy S23 Ultra, проте смартфон здатен забезпечити 7-9 годин екранного часу в змішаному режимі, а процесор Snapdragon 8 Gen 2 демонструє 1200783 балів у синтетичному тесті AnTuTu.

Google Pixel 7a — найкращий маленький телефон на Android

Pixel 7a — середньобюджетний смартфон Google з діагоналлю 6,1 дюйма. Його не можна назвати зовсім вже крихітним, але порівняно з іншими моделями він таким є. У гаджет встановлений той самий чипсет Tensor G2, що й у флагманські «гуглофони», а частота оновлення екрана становить 90 Гц — це перший телефон серії Pixel A з дисплеєм із підвищеною розгорткою. Додайте до цього пило- та вологозахищеність за стандартом IP67, і ви отримаєте чудовий універсальний телефон.

Але найголовніше в ньому — камера: пристрій забезпечує одні з найкращих можливостей мобільної фотографії. Завдяки оновленому основному датчику з роздільною здатністю 64 Мп відрізнити фотографії, зроблені цим телефоном, від знімків з Pixel 7 Pro за $899, практично неможливо. Телефон заряджається досить повільно і має пластикову задню панель, але це компроміс, на який варто піти, щоб отримати винятковий телефон невеликого розміру.

iPhone 13 mini — все ще король компактності

Безсумнівно, це найкращий маленький телефон, враховуючи баланс між розмірами та продуктивністю. Завдяки 5,4-дюймовому OLED-дисплею Super Retina XDR пристрій ідеально лягає в долоню, ним просто керувати однією рукою. 

13 Mini працює на продуктивному чипсеті A15 Bionic, який досі легко виконує вимогливі завдання. Також пристрій отримав більше базової пам’яті та більш місткий акумулятор порівняно з попередником. Подвійна камера з роздільною здатністю 12 Мп має поліпшену стабілізацію, досконаліші датчики та нові можливості знімання, наприклад режим Cinematic. Це все ще відмінний гаджет на кожен день.


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