Кличко попередив про поганий стан п’яти мостів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що п’ять ключових автомобільних мостів в столиці непридатні до користування, а шостий – Подільсько-Воскресенський – досі не добудований.

Про це Кличко написав у Facebook.

За словами міського голови, зараз ремонтуються Північний і Південний мости, в аварійному стані перебувають міст Патона і міст Метро, а Дарницький міст не введено в експлутатацію.

Щодо мосту Патона, то Кличко зазначив, що місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані.

“В аварійному стані міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною, – таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує мінімум 500 млн євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проект і були домовленості про фінансування масштабного проекту”, – йдеться в дописі.

За його словами, місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. “Плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – оновили в 2020”, – додав мер.

“Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають”- підкреслив він.

Віталій Кличко нагадав, що місто ремонтує Північний міст та замінює деформаційні шви на Південному мосту, де планується завершити роботи до кінця літа. Від 2018 до 2022 роки у столиці здійснили ремонти на 23 мостових спорудах.

“Що ж до Дарницького мосту, про нібито добудову якого сьогодні рапортують. Цей міст – частина інфраструктури Києва, але перебуває на балансі не міста, а Мінінфраструктури. Бо понад 20 років об’єкт – у незавершеному стані. Упродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста – щоб мати змогу обслуговувати і добудувати його. Цього так і не сталлося. Нещодавно відкрили з’їзди з моста, але він, підкреслю, досі залишається обʼєктом незавершеного будівництва, бо в експлуатацію не введений”, – підсумував мер.