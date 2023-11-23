Кластер Brave1 збільшить фінансування оборонних розробок до $39 млн у 2024 році

Кластер розвитку технологій у галузі оборонних технологій Brave1 планує надати фінансову підтримку українським розробкам на суму понад $2 млн до кінця 2023 року. Наталя Кушнерська, керівниця Brave1, оголосила, що бюджет на 2024 рік становитиме понад $39 млн, передає Forbes Tech.

Протягом семи місяців після запуску Brave1 отримала 750 українських розробок у галузі оборонних технологій. З них 346 успішно пройшли військову експертизу. У поточному році 79 розробок отримали гранти на суму понад $1,4 млн, а ще 49 розробок на суму $745 000 перебувають на етапі укладення договорів.

На 2024 рік з державного бюджету виділено 1,5 млрд грн на фінансування розробок Brave1. Планується збільшення суми грантів, яка зараз становить від $5 000 до $25 000, із можливістю інвестування від $50 000 до $250 000 з 2024 року.