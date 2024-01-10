Кім Чен Ин пригрозив “стерти в попіл” Південну Корею

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив «стерти в попіл» Південну Корею.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

За його словами, якщо Південна Корея спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме її суверенітету та безпеці, то вони будуть «без вагань пускати в хід увесь арсенал засобів і сил, що є у них», щоб повністю перетворити Південну Корею «на попіл».

«У нас є така воля, сили і спроможність, і надалі будемо неодмінно розширювати і зміцнювати їх», — сказав він.

На заводах диктатор ознайомився з виробництвом озброєнь і бойових технік.