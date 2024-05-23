Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти Вовчанськ із землею, – Генштаб

Станом на 20:00 окупанти здійснили вже 79 атак на позиції наших підрозділів. Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також, вдень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе”, – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми.

На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Також на цьому напрямку знищено російський штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

На решті напрямків – без особливих змін.