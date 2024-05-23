Суспільство

Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти Вовчанськ із землею, – Генштаб

23 Травня 2024 21:28
війна
Росіяни знищують Вовчанськ авіабомбами / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Станом на 20:00 окупанти здійснили вже 79 атак на позиції наших підрозділів. Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також, вдень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе”, – йдеться у повідомленні.

  • На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. 
  • На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.
  • На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів.
  • На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми.
  • На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Також на цьому напрямку знищено російський штурмовик Су-25.
  • На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.
  • На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

На решті напрямків – без особливих змін.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Травня 2024 21:28

Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти Вовчанськ із землею, – Генштаб
23 Травня 2024 20:26

У Росії за місяць заарештували чотирьох генералів
23 Травня 2024 19:34

Воїни 110 бригади збили черговий російський Су-25
23 Травня 2024 18:52

Зеленський збирав Ставку: говорили про фронт та наміри росіян зірвати Саміт миру
23 Травня 2024 17:01

НБУ обмежить вихідні перекази з карти на карту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки