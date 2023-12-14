Кастрація та стерилізація собак в похилому віці

У багатьох власників домашніх тварин виникає питання, чи можна каструвати тварину у літньому віці? Кастрація – операція, яка проводиться під наркозом, а будь-яке хірургічне втручання – це стрес для тварини, але ми все одно “за” те, щоб її проводити. Внаслідок кастрації зачаття стає неможливим, різко знижується кількість статевих гормонів у крові, що призводить до придушення вторинних статевих ознак.

Однак, хочеться зазначити, що зазвичай літніх тварин стерилізують не за бажанням, а за необхідністю. Дуже часто стерилізацію чи кастрацію собаки проводять зв медичними показами: через запальні процеси, новоутворення статевих органів, пухлини молочних залоз, які спричинені гормональними сплесками та інше.

Кастрація собаки. Так чи ні?

Окремі господарі собак та котів не бажають каструвати своїх вихованців, ототожнюючи тварин із людиною. Наприклад, багато власників-чоловіків болісно ставляться до ідеї кастрації кобеля або кота «з почуття чоловічої солідарності». Але тварини, незважаючи на наявність у них багатьох «людських» достоїнств, – не люди: вони спаровуються не за коханням, а за покликом природи.

Звичайно, краще все-таки проводити операцію у молодих тварин. Але часто каструвати тварину похилого віку доводиться в результаті патологічних захворювань статевої системи. Також з урахуванням віку ці операції мають свої «наркозні» ризики.

Як не проведення кастрації стерилізації може вплинути на здоров’я собаки?

У літньому віці у 90% нестерилізованих самок виявляють новоутворення молочних залоз різного типу. У 85% нестерилізованих самок виявляють патології матки (піометра, гематометра). Полікістози яєчників бувають у 95% нестерилізованих самок – і молодих, і старих. 60% всіх некастрованих собак старше 5 років хворіють на простатит. Рак простати зустрічається у 75% некастрованих самців старше 10 років.

Гормональні препарати для придушення статевого полювання згубно впливають на здоров’я вихованця, тим самим підвищують відсоткове співвідношення виникнення різних захворювань. Терра Вет – ветеринарна клініка у Харкові (23 Серпня), у якій проводиться кастрація та стерилізація тварин будь-якого віку. Ви можете записати Вашого вихованця на консультацію, задати лікарю всі питання, які вас хвилюють, а потім вже на саму кастрацію/стерилізацію до нашої клініки у зручний для Вас час.