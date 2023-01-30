Політика

ISW: Затримки постачання західної зброї не дозволяють Україні вести контрнаступ

30 Січня 2023 07:18
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Затримки у наданні Україні західних систем залпового вогню, ППО та танків обмежили здатність України проводити більш масштабний контрнаступ на тлі невдач російських військових, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дискусії на заході щодо передбачуваних труднощів або неможливості повернення Україною значної частини території, захопленої Росією у 2022 році, недостатньо враховують те, як затримки Заходу у наданні необхідного військового обладнання посилили ці проблеми.

Повільне надання та прибуття допомоги – не єдині фактори, що обмежують здатність України розпочати великомасштабні наступальні операції. Цьому сприяли також особливості ухвалення політичних рішень в Україні – при цьому бездоганного ухвалення військових рішень не було в жодній війні, зазначає ISW.

Як пишуть експерти, російські війська володіли ініціативою та вели наступ з 24 лютого по 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Українці перехопили ініціативу та розпочали широкомасштабний контрнаступ у серпні, звільнивши західну частину Херсонської області 11 листопада.

З того часу Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, що дозволило конфлікту перерости у позиційну війну та надало росіянам можливість повернути ініціативу та підвищити планку для майбутніх українських контрнаступів.

Схема надання західної допомоги значною мірою визначила характер цього конфлікту, наголошують аналітики.


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