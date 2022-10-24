ISW проаналізував телефонні дзвінки Шойгу про “брудну бомбу”

Щоденний аналітичний звіт вашингтонського Інституту вивчення війни(ISW) був дещо “скороченим”, зате вийшов учора на кілька годин раніше, ніж звичайно. Найбільше місця у ньому приділено телефонним дзвінкам Міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм закордонним колегам.

У них Шойгу попереджав, що Україна готується застосувати “брудну бомбу” (звичайний вибуховий пристрій, який розкидає під час вибуху радіоактивні речовини) і потім звинуватити в цьому Росію. Україна заперечує, що має таку бомбу , і ніхто, крім Росії, її всерйоз у цьому не підозрював.

ISW вважає, що ця “страшилка”, покликана сповільнити чи зупинити західну військову допомогу Україні та посіяти розкол усередині НАТО.

Малоймовірно, що Росія сама готує подібну операцію “під чужим прапором” – Росія ще до початку нинішньої гострої фази війни голослівно звинувачувала Україну в прагненні заволодіти зброєю масового ураження та застосувати її, і російська пропаганда постійно просувала цю хибну тезу і пізніше.

Заяви Шойгу також навряд чи свідчать про підготовку до застосування “нестратегічної ядерної зброї”. Рішення про її застосування прийматиметься особисто Путіним, і передбачити його тому неможливо. Але в ISW вважають, що ця зброя не дозволить Путіну досягти його військових цілей – ні Україна, ні Захід на поступки, найімовірніше, не підуть.

Розібравши ці версії, експерти Інституту вивчення війни приходять до висновку, що Шойгу лише намагався залякати західних союзників України, щоб ті пригальмували або припинили військову допомогу їй.