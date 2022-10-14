ISW: повідомлення про смерті мобілізованих викликали нову хвилю критики в Росії

Публічні повідомлення про перші смерті погано підготовлених мобілізованих російських солдатів в Україні викликали нову хвилю критики на адресу російського військового командування, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

Напередодні стало відомо, що п’ять мобілізованих із Челябінська загинули в боях лише через три тижні після оголошення президентом Володимиром Путіним “часткової мобілізації”.

Це повідомлення змусило багатьох коментаторів у Росії заявити, що кількість загиблих і поранених серед мобілізованих військовослужбовців, швидше за все, є вищою через відсутність обіцяної підготовки, обладнання, згуртованості підрозділів і командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Російські мобілізаційні структури продовжують стикатися з бюрократичними проблемами, які можуть ще більше підірвати боєздатність мобілізованих, зазначають у ISW.

Мілітарі-блогери стверджують, що міністерство оборони Росії не створило належних умов для інтеграції та моніторингу розгортання мобілізованих на фронтах.

Військові частини, за повідомленнями, розосереджують мобілізованих за різними підрозділами, не ведучи належного обліку місць їхньої дислокації на фронтах, що викликає скарги сімей на військове керівництво.

Російські військові чиновники також продовжують направляти чоловіків із попереднім військовим досвідом до підрозділів, які не відповідають їхній кваліфікації, пишуть експерти.

Один блогер навіть попередив, що нездатність російського міноборони належним чином інформувати сім’ї про місцезнаходження їхніх родичів призведе до того, що матері та дружини створюватимуть правозахисні групи, які “розірвуть Росію зсередини”.