Іран посилив атаки по Ізраїлю

Міністр оборони Йоав Ґаллант заявив, що ліванське терористичне угрупування «Хезболла», підтримуване Іраном, з 7 жовтня випустило по Ізраїлю 1000 боєприпасів і що Іран посилює атаки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що у вихідні «Хезболла» завдала ударів ракетами та безпілотниками, у відповідь Ізраїль обстріляв військові цілі угруповання в Лівані.

«Іран є джерелом ворожості та агресії проти держави Ізраїль. Війна має багатофронтовий характер, навіть попри те, що її інтенсивність зосереджена в Газі», – сказав Ґаллант.

За його словами, від початку війни угруповання випустило понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнало набагато істотніших збитків.

«Ми знищуємо (ракетні підрозділи, – ред.) і вражаємо військові об’єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день», – додав він.

Він зазначив, що Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю через своїх проксі в Іраку, Сирії та Ємені.

«Ми стежимо за цим і знатимемо, як діяти в потрібний час, у потрібному місці і з потрібною силою», – зауважив Ґаллант.