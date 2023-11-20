Суспільство

Іран посилив атаки по Ізраїлю

20 Листопада 2023 07:48
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ізраїль, іран

Міністр оборони Йоав Ґаллант заявив, що ліванське терористичне угрупування «Хезболла», підтримуване Іраном, з 7 жовтня випустило по Ізраїлю 1000 боєприпасів і що Іран посилює атаки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що у вихідні «Хезболла» завдала ударів ракетами та безпілотниками, у відповідь Ізраїль обстріляв військові цілі угруповання в Лівані.

«Іран є джерелом ворожості та агресії проти держави Ізраїль. Війна має багатофронтовий характер, навіть попри те, що її інтенсивність зосереджена в Газі», – сказав Ґаллант.

За його словами, від початку війни угруповання випустило понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнало набагато істотніших збитків.

«Ми знищуємо (ракетні підрозділи, – ред.) і вражаємо військові об’єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день», – додав він.

Він зазначив, що Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю через своїх проксі в Іраку, Сирії та Ємені.

«Ми стежимо за цим і знатимемо, як діяти в потрібний час, у потрібному місці і з потрібною силою», – зауважив Ґаллант.


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