Хвиля холоду поступово відкочується: Діденко обіцяє потепління в Україні

Над Україною уже декілька днів панує холодний атмосферний фронт, проте уже із 27 серпня очікується потепління.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Реклама

Вона зазначила, що літо в Україні завершується на високих температурах, роблячи країну однією з найспекотніших у Європі.

“Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо!”, – наисала Діденко.

У середу, 27 серпня, температура вдень становитиме +22…+27°С, на півночі буде дещо прохолодніше — +19…+22°С. Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями можливий дощ. У Києві очікується суха погода та близько +22°С.

Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня.