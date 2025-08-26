        Суспільство

        Хвиля холоду поступово відкочується: Діденко обіцяє потепління в Україні

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 21:56
        Соняшникове поле / Фото: nataly.apanasenko / instagram
        Над Україною уже декілька днів панує холодний атмосферний фронт, проте уже із 27 серпня очікується потепління.

        Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

        Вона зазначила, що літо в Україні завершується на високих температурах, роблячи країну однією з найспекотніших у Європі. 

        “Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо!”, – наисала Діденко.

        У середу, 27 серпня, температура вдень становитиме +22…+27°С, на півночі буде дещо прохолодніше — +19…+22°С. Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями можливий дощ. У Києві очікується суха погода та близько +22°С.

        Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня.


