ГУР оцінює можливі ризики візиту Путіна до Китаю

Головне управління розвідки Міноборони відстежує перебіг візиту президента РФ Володимира Путіна до Китаю та оцінює всі можливі ризики.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

“Ризики це для нас, звичайно, певні несе, бо зрозуміло, що насамперед цікавить людину, схожу на Путіна, у цій ситуації. Тому Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії”, — зазначив спікер.

Юсов уточнив, що всі вважають нинішню Росію сировинним придатком, і якщо її політиків запрошують кудись, то це так і розцінюють.

“Так, коли їх кудись запрошують — то насамперед ось так на них і дивляться, які б пафосні слова при цьому російський диктатор чи його поплічники не озвучували”, — додав представник ГУР.