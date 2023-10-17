Суспільство

ГУР оцінює можливі ризики візиту Путіна до Китаю

17 Жовтня 2023 21:42
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путін, гур

Головне управління розвідки Міноборони відстежує перебіг візиту президента РФ Володимира Путіна до Китаю та оцінює всі можливі ризики.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

“Ризики це для нас, звичайно, певні несе, бо зрозуміло, що насамперед цікавить людину, схожу на Путіна, у цій ситуації. Тому Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії”, — зазначив спікер.

Юсов уточнив, що всі вважають нинішню Росію сировинним придатком, і якщо її політиків запрошують кудись, то це так і розцінюють.

“Так, коли їх кудись запрошують — то насамперед ось так на них і дивляться, які б пафосні слова при цьому російський диктатор чи його поплічники не озвучували”, — додав представник ГУР.


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