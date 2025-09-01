Голки для оверлока: повний гід з вибору, маркування та використання

Оверлок — незамінний помічник у арсеналі кожної сучасної швачки. Цей пристрій дозволяє вивести якість виробів на абсолютно новий рівень, створюючи акуратні, еластичні та професійно оброблені шви, які неможливо відрізнити від фабричних.

Однак, щоб оверлок працював бездоганно, важливо приділяти увагу не лише його налаштуванням, але й вибору правильних витратних матеріалів. І одним з найважливіших, хоча й часто недооцінених елементів, є голки.

Багато початківців помилково вважають, що для оверлока підійдуть ті ж самі голки, що й для звичайної швейної машинки.

Це одна з найпоширеніших помилок, яка призводить до пропуску стібків, обриву ниток і навіть поломки самого обладнання. Справа в тому, що спеціалізовані голки для оверлока мають унікальну конструкцію, розроблену спеціально для високих швидкостей та складної взаємодії з петлячами. Правильний вибір цього маленького, але критично важливого аксесуара — це запорука стабільної роботи техніки та ідеального вигляду ваших швейних проєктів.

Чим спеціальні голки для оверлока відрізняються від звичайних?

На перший погляд, голка для оверлока може здатися ідентичною до голки для побутової швейної машини. Проте ключові відмінності криються в її геометрії та конструктивних особливостях, які не завжди помітні неозброєним оком. Ці нюанси розроблені для того, щоб витримувати екстремальні навантаження та забезпечувати бездоганне утворення оверлочного стібка на швидкості до 1500 стібків на хвилину.

Основні конструктивні відмінності:

Поглиблений жолобок. Уздовж стержня голки є спеціальна канавка (жолобок), в яку лягає верхня нитка під час проколу тканини. У оверлочних голок цей жолобок глибший і довший. Це необхідно для того, щоб захистити нитку від надмірного тертя на високій швидкості та забезпечити стабільне формування петлі для її захоплення петлячем. Посилена та вдосконалена конструкція. Голки для оверлоків часто мають посилений стержень та спеціальну форму вушка, що робить їх більш стійкими до згинання та поломок при роботі з щільними матеріалами. Особлива форма виїмки (лиски). Зворотний бік голки має невелику виїмку, так звану лиску. Її розмір та форма точно розраховані для того, щоб носик петляча міг підійти максимально близько до голки, гарантовано захопити ниткову петлю і уникнути пропуску стібків. Система маркування. Більшість побутових оверлоків вимагають використання голок специфічної системи, найчастіше це ELx705. Ця система поєднує в собі всі перераховані вище особливості.

Використання звичайної голки (наприклад, універсальної системи 130/705 H) в оверлоку призведе до нестабільної роботи, пропусків, особливо на трикотажних та еластичних тканинах, і може спричинити пошкодження петлячів — найдорожчої та найскладнішої у налаштуванні деталі машини.

Розшифровуємо маркування: як вибрати правильний тип і розмір

Щоб правильно підібрати голки, необхідно навчитися читати маркування на їхній упаковці. Зазвичай воно складається з назви системи, розміру та іноді — типу вістря.

Система голок. Як вже зазначалося, для більшості сучасних побутових оверлоків рекомендована система ELx705 . Деякі моделі також можуть підтримувати стандартні голки, але про це завжди прямо вказано в інструкції до вашої техніки. Якщо ви не впевнені, ELx705 — це найнадійніший та найбезпечніший вибір.

№ 70/10, 75/11: для тонких тканин (шифон, органза, тонкий трикотаж). № 80/12: універсальний розмір для тканин середньої щільності (бавовна, ситець, льон, костюмні тканини). № 90/14: для щільних матеріалів (джинс, футер, фліс, пальтові тканини).

Він позначається двома числами через дріб, наприклад, 80/12 або 90/14. Перше число — європейська система (соті частки міліметра), друге — американська. Чим більше число, тим товща голка. Вибір розміру залежить виключно від типу тканини, з якою ви працюєте: Тип вістря. Для оверлока, який найчастіше використовується для роботи з трикотажем, дуже важливий тип заточки голки. Універсальне (R): Має ледь заокруглене вістря, підходить для більшості тканих матеріалів. Для трикотажу (SUK/SES): Має кулькоподібне вістря, яке не проколює, а делікатно розсуває волокна трикотажу, запобігаючи появі дірок та “стрілок”. Це найкращий вибір для будь-якого еластичного полотна. Стрейч (Stretch): Спеціально розроблені для роботи з високо еластичними тканинами, такими як біфлекс чи лайкра.

Для оверлока, який найчастіше використовується для роботи з трикотажем, дуже важливий тип заточки голки.

Несвоєчасна заміна голки або використання неправильного типу — одна з головних причин неякісного шва. Навіть найкращі та найдорожчі голки для оверлока з часом затуплюються. Рекомендується міняти їх після 8-10 годин безперервного шиття або після завершення одного великого проєкту. Це просте правило допоможе уникнути багатьох проблем та забезпечить довге життя вашій техніці.