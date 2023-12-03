Генштаб повідомляє про складну обстановку на сході та півдні України

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 31 авіаційний удар, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак.

ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак. На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки.

противник, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки. На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак.

противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 5 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 5 атак. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 3 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новопокровки Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу “Панцир” противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України в ночі було знищено 10 з 12 БпЛА типу “Shahed-136/131”.