Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та складу БпЛА в Луганську

У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сили оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод, склад БпЛА та в Луганську та позицію двох дивізіонів ЗРК С-400 “Тріумф” у Калузькій області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За попередніми даними, на Рязанському НПЗ зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Виготовляє бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 “Тріумф” у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Крім того, підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат — на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.