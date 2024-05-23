Політика

Гейлі підтримає Трампа на виборах

23 Травня 2024 07:30
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Нікі Гейлі / Getty Images

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Трампа на виборах президента США у 2024 році.

Про це заявила Гейлі, цитує CNN.

“Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за мене і продовжують підтримувати мене, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.

І я щиро сподіваюся, що він так і зробить”.

Гейлі сказала, що Трамп “не був ідеальним” у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден “був катастрофою”.

“Тому я буду голосувати за Трампа”, – сказала Гейлі.

Також вона звернулась до виборців і подякувала їм за підтримку її кандидатури навіть після виходу з перегонів.


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