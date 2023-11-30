Gazer METASMART TV: наступний рівень кінодозвілля вдома

Не так давно проблемою було знайти як подивитися фільм. Багато хто памʼятає: касети, диски, флешки. Сьогодні є інша проблема — що подивитись серед величезного обсягу контенту. SMART телевізори дали можливість доступу до стрімінгових сервісів, які своєю чергою пропонують нам тисячі фільмів та серіалів. Щоб обрати фільм або навіть знайти його в застосунках ми витрачаємо купу часу та немало терпіння, адже зорієнтуватися серед сотень тисяч фільмів непросто. Але технології рухаються вперед і створення сервісу, що розвʼязав би проблему багатьох кінолюбителів, було лише питанням часу.

Мультикаталог фільмів: знайдеться все

Так у вересні 2023 року бренд Gazer презентував телевізор Gazer METASMART TV, оснащений унікальним лаунчером, що дозволяє швидко знаходити та вибирати фільми. Всі фільми та серіали, що існують у світі, обʼєднані до одного мультикаталогу. Припустимо, що в кінотеатрі, в якому оформлена підписка, купівля фільму складає умовно 130 грн. Вірогідно, що в інших застосунках фільм може бути дешевше, або взагалі безоплатно. Gazer METASMART TV відразу покаже, де можна переглянути фільм і на яких умовах. Більше не треба по черзі відкривати купу застосунків, щоб перевірити наявність фільму, якою мовою він транслюється, чи входить він у підписку або ж скільки коштує його придбати. Якщо фільм існує, то він обовʼязково знайдеться.

Унікальний фільтр та всі популярні підбірки

Для зручного та влучного вибору фільму в Gazer METASMART TV є максимально широкий фільтр з усіма можливими параметрами. Обирати можна за жанром, рейтингом, роком виходу, бюджетом, касовими зборами, студією, режисерами, акторами, нагородами та іншими параметрами. Якщо для глядача наявність у фільму Оскара є вагомим критерієм вибору, то йому значно легше буде вибрати з підбірки виключно оскароносних фільмів. Шанувальникам акторської майстерності Тома Гарді — з підбірки фільмів з його участю. Для сімейних переглядів — з підбірки фільмів, які враховують вік найменшого глядача.

А ще Gazer METASMART TV зібрав найпопулярніші добірки фільмів та серіалів від студій, кіносайтів, онлайн-кінотеатрів, критиків, лідерів думок та навіть місцевих блогерів. Відтепер не треба шукати їх в інтернеті чи деінде — все відразу на головному екрані телевізора.

Gazer METASMART TV — це надійний гід у світі кіно та дозвілля, що врахує всі побажання глядача та заощадить купу часу, який ви раніше використовували на пошук. Це пошук, який не обтяжує та не викликає неприємних асоціацій. З Gazer METASMART TV завжди є що подивитися.