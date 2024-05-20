Практично всі російські нафтові танкери, які перебувають під санкціями, “простоюють”, – Bloomberg

Десятки російських танкерів, які перебувають під санкціями США, залишаються порожніми і “простоюють”.

Про це повідомляє Bloomberg.

З жовтня 40 танкерів, що беруть участь у торгівлі російською нафтоюї, були додані до списку Мінфіну, в основному за порушення цінового ліміту, який має обмежити доступ Кремля до нафтодоларів.

Наразі лише один з цих танкерів – “Примор’я” – має на борту вантаж і везе його до Азії.

Якщо це судно зможе без проблем розвантажитися, це може спонукати Росію знову використовувати більше кораблів.

Водночас у виданні зазначають, що бездіяльність російського флоту показує, що заходи, вжиті проти окремих суден, можуть бути ефективними.

Так зокрема вісім танкерів “Совкомфлоту” перебувають біля російських тихоокеанських портів: деякі з них стоять там вже протягом п’яти місяців. Друге скупчення порожніх російських суден є у Чорному морі.