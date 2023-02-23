FT: На початку вторгнення російські війська збили кілька власних літаків

У перші дні російського вторгнення в Україну армія РФ збила кілька своїх військових літаків. Про це йдеться у статті Financial Times, опублікованій до роковин війни в Україні.

Про збиті російські літаки виданню розповіли два західні чиновники і один український. Газета пов’язує ці випадки з хаосом, який творився у військах РФ у перші дні війни. Financial Times та її співрозмовники не уточнюють, коли та де це відбувалося.

Колишній високопосадовець США заявив газеті, що, ймовірно, кількість збитих таким чином літаків РФ не обчислюється двозначними цифрами, але таких випадків був не один і не два.

«Вогню по своїх було багато», — додав він, припустивши, що до початку вторгнення у росіян «не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною та ризикувати власним життям у цій божевільній обстановці».

Заступник керівника Головного управління військової розвідки Міноборони України Вадим Скибицький розповів Financial Times, що росіяни збивали власні літаки та вертольоти, у тому числі з артилерії та танків. За його словами, ці випадки підтверджуються відомостями із перехоплених розмов російських військових.

Газета з посиланням на слова співрозмовників стверджує, що внаслідок вогню по своїх Росія втратила пілотів, які мали досвід бойових операцій із залученням сухопутних військ. Видання не уточнює, скільки саме таких льотчиків могли втратити російські війська.