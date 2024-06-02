FT: Китай шукає для російських покупців глушники дронів

Пов’язана з китайським урядом Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун, яка була створена минулого року для допомоги російським покупцям у придбанні товарів – від вантажівок до човнів – розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі WeChat повідомлення. У ньому йшлося про те, що покупцям потрібні “генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пригнічувачі БПЛА, глушники зв’язку”.

Про це йдеться у статті The Financial Times.

Покупці хотіли придбати вітчизняний аналог детекторів дронів “Булат”, розроблених петербурзькою компанією 3mx. У 3mx заявили, що ці детектори використовувалися “на передовій” під час війни в Україні.

США неодноразово заявляли, що хочуть припинити поставки для російської оборонної промисловості через Китай, який вони вважають життєво важливим маршрутом для підтримки військової машини президента Володимира Путіна.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо нещодавно заявив: “Китайські фірми можуть або вести бізнес у наших країнах, або оснащувати російську військову машину товарами подвійного призначення. Вони не можуть робити і те, і інше”.

Китай відіграє домінуючу роль у глобальному ланцюжку поставок безпілотників, а компанія DJI, що базується в Шеньчжені (провінція Гуандун), є найбільшим у світі виробником комерційних дронів за обсягом поставок.

Оголошення про закупівлі було розміщено 22 травня, а потім видалено. Представник асоціації повідомив Financial Times, що оголошення було “якоюсь помилкою, тому ми його видалили”.

Він заявив, що російські покупці насправді шукали “дитячі іграшки”, незважаючи на докладний опис обладнання для виявлення безпілотників в оголошенні, після чого повісив слухавку.