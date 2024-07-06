Суспільство

Фітнес-тренер в Одесі обматюкав військового. Незабаром його знайшли, розбили обличчя і відвезли до ТЦК
6 Липня 2024 13:48
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В Одесі фітнес-тренер облаяв військового і побажав смерті усім українським захисникам. Але історія отримала швидке і неочікуване продовження.

“Та мені по**й, що ти воював, всі хто там воює до***йоби. Ви раби. Йди далі воюй, поки не здох. Ти для мене не людина, ти г**да. Щоб ти здох, щоб ви всі там здохли”, – заявив фітнес-тренер до військового.

За словами блогера та активіста Дем’яна Ганули, фітнес-тренера настигла “миттєва карма” – його розшукали та, судячи з фото, розбили обличчя.

В соцмережах стверджують, що фітнес-тренер впав через мокру підлогу / Фото з телеграм-каналу @ganul93

А згодом у Мережі з’явилося відео, як цього фітнес-тренера саджають до буса ТЦК.

“Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК”, – написав Ганул у соцмережі.


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