Два судна потрапили під обстріл хуситів в Аденській затоці 

Протягом доби хусити запустили протикорабельні балістичні і крилаті ракети з контрольованих ними районів Ємену в Аденську затоку, два кораблі було пошкоджено.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х.

Зазначається, що ушкоджень зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії, проте судно продовжило рух.

Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу, воно теж продовжило рух.

“Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає”, – зазначає CENTCOM.