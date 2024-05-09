Суспільство

Дрон атакував НПЗ у Башкирії

9 Травня 2024 13:33
дрони, нпз, рф
Дрон / Getty Images

Дрон атакував НПЗ “Газпром нафтохім Салават” на території Башкирії в Росії в результаті чого виникла пожежа.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости“, “Новая газета Европа“, “Baza”.

Про атаку безпілотником заявив глава регіону Радій Хабіров. Це сталося близько 11:00 у четвер. За словами Хабірова “сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства”.

Зазначимо, що Башкирія розташована на відстані більше 1000 км від України.

Водночас російські медіа почали публікувати відео із димом від пожежі.

За даними каналу Baza, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу, унаслідок чого почалося невелике загоряння.

“Газпром нафтохім Салават” здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляє бензини, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід.


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