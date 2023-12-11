Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі

Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.
За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти.
Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.
За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти.
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