Суспільство

Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі

11 Грудня 2023 19:59
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польща

Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.

За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти.


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