Суспільство

До України повернули тіла ще 84 загиблих захисників

29 Серпня 2023 12:08
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військові, загиблі

Україна повернула тіла 84 загиблих у війні військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

“Сьогодні (29 серпня – Ред.) відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Після ідентифікації тіла загиблих передадуть їхнім рідним для  поховання. Передавання оборонців здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.


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