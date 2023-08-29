До України повернули тіла ще 84 загиблих захисників

Україна повернула тіла 84 загиблих у війні військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

“Сьогодні (29 серпня – Ред.) відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації тіла загиблих передадуть їхнім рідним для поховання. Передавання оборонців здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.