До кінця тижня в Україні збережеться ясна та тепла погода

У п’ятницю, 20 вересня, в Україні буде тепло і сухо, температура вночі 6-11°, на півдні країни 11-16°; удень 21-26°, у Карпатах і на Прикарпатті 17-22°, вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 20 вересня дощі також не прогнозуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 10°, удень 23-25°.

У суботу, 21 вересня, також сухо. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, у західних областях – 4-9° тепла; удень 20-25°, на півдні до 27°.

Прогноз погоди у Києві на 21 вересня – без опадів, вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 10-12°, удень 22-24°.