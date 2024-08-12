Діряве блокування: Чому російська пропаганда досі в пошуку?

Уже понад 10 років російські ЗМІ та соцмережі в Україні знаходяться під забороною та посилено блокуються. Проте, попри очікування, заблоковані домени з ворожою пропагандою регулярно з’являються в результатах видачі Google. І не просто з’являються. За бажанням з них можна перейти. Без застосування VPN та інших «хитрощів». А все тому, що окремі провайдери з тих чи інших причин не блокують такі ресурси.

Як повідомляє UaBlocklist, тільки 15 з більш ніж 700 заблокованих російських сайтів, що містять відверту пропаганду, виводяться у видачу за більш ніж 8 млн запитів. Згідно з розрахунками, це майже 35 млн потенційних відвідувань щомісяця. До прикладу, посилання на сайт «Комєрсант» Google видає приблизно за 1,6 млн запитів, на «Лєнта» — за 1,4 млн запитів. Кількість потенційних переглядів цих рупорів пропаганди — 2,8 млн та 8,1 млн відповідно.

Тішить те, що не всі потенційні перегляди стають реальними. Частина користувачів просто ігнорує пропозиції пошукової системи, а інші не переходять на сторінки російських ЗМІ, бо провайдери, відповідно до постанов РНБО та НКЕК, сумлінно блокують доступ. На жаль, не всі.

Ось так описують «дірку» виявлену у ході дослідження спеціалісти UaBlocklist:

«Ввели запит, що стосується суспільно-політичної ситуації в Україні (російською мовою) і проаналізували результати. У кожному випадку в першій десятці Google запропонував від 3 до 6 російських сайтів. При спробі перейти на них з’ясувалося, що це не так уже й складно»

Один зі столичних провайдерів надав доступ до 2 з 7 заборонених сайтів, інший до трьох. В області вдалося відкрити 5 з 7 сайтів. А один з операторів мобільного зв’язку, як це не прикро, надав доступ до всіх 7 ресурсів, які мали б бути заблоковані. Серед чемпіонів по обходу блокувань опинилися «Комєрсант» та «Лєнта». Як виявилося, найменш сумлінно розпорядження РНБО та НКЕК виконують локальні провайдери й ті, що нещодавно вийшли на ринок.

Чому це важливо? Ось кілька прикладів:

На момент дослідження на запит «будут ли выборы в украине 2024», пошукова система на шостій позиції пропонує перейти на kommersant.ru, а на дев’ятій видає lenta.ru. Обидва сайти на момент експерименту були не заблоковані у трьох провайдерів з п’яти. «Коммерсатъ» частково визнає, що проведення виборів не є реальним, проте про війну, як основну причину, не згадує. А от «Лєнта» акцентує на «узурпації влади» Володимиром Зеленським та намаганні президента зберегти нинішню ситуацію якомога довше.

Ще більш дивовижною виявилася ситуація з темою мирних переговорів. Google чомусь вирішив, що потрібну інформацію дають такі російські пропагандистські ресурси, як lenta.ru, ren.tv, РБК, «Известия» і запропонував відвідати їх. З п’яти київських провайдерів два надали доступ до трьох сайтів, два — до одного. І лише один заблокував усі чотири пропагандистські ресурси.

А от в Івано-Франківську з чотирьох провайдерів лише один виявився порушником закону і надав можливість відвідати сайти РБК та lenta.ru. Там пишуть, що перемогти українці не зможуть, тому повинні забути про Крим, віддати не лише окуповані території, а й Одеську та Миколаївську області. А ще скоротити армію, не вступати в НАТО, зробити російську мову державною. І тоді, можливо, нашу капітуляцію приймуть.

Це лише декілька прикладів із тисяч і тисяч. Регіональні новини, болючі питання на кшталт відключення світла, гуманітарної допомоги, мобілізації, кількості загиблих, причини аварій тощо. Важко придумати тему, на запити якої з пошуку не стирчатимуть вуха кремлівської пропаганди. І тут ми підходимо до споконвічного питання:

Хто винен і що з цим робити?

Як ми вже переконались вище, навіть якщо певний вебсайт потрапляє під блокування в Україні, це не «викидає» його з пошуку Google. Він так само буде зʼявлятися у результатах видачі. За задумом блокування, користувачі з України не мали б потрапляти на такі сайти навіть бачачи їх у пошуку, завдяки заблокованому доступу. Проте, навіть якщо ваш провайдер сумлінно дотримується законодавства та заносить заборонене доменне ім’я у блоклист, технічні та організаційні складнощі можуть призводити до збоїв.

На жаль, ми не можемо впливати на алгоритми Google, проте можемо допомогти провайдерам блокувати сайти пропагандистів ефективніше за рахунок якісного зворотного зв’язку. Алгоритм простий: побачили у пошуку явно пропагандистський сайт — перевірте, чи заборонений він в Україні, скориставшись реєстром UaBlocklist і, якщо так — чи блокує доступ до нього ваш провайдер. Про збої у блокуванні усі охочі можуть повідомити через спеціальну форму. Зібрані таким чином дані спеціалісти обіцяють передавати провайдерам та відзначати у своєму реєстрі бейджем довіри тих з постачальників інтернету, хто охоче йде на взаємодію та виправляє знайдені користувачами недоліки.