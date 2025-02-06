Суспільство

Діденко попередила про рвучкий вітер та ожеледицю: яким в Україні буде 7 лютого
6 Лютого 2025 21:55
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Вид із вікна готелю "Дніпро" на Хрещатику / Фото: Головне в Україні
Вид із вікна готелю "Дніпро" на Хрещатику / Фото: Головне в Україні

В Україні у п’ятницю, 7 лютого, очікується суха погода з високим атмосферним тиском. В багатьох регіонах можливі прояснення, опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі температура опуститься до -3…-9 °C, а вдень очікується -3…+2 °C. На сході країни вдень буде холодніше – від -1 до -4 °C.

“Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту. Одягайтеся відповідно, як на кілька градусів нижче”, – рекомендує синоптикиня.

На дорогах, особливо вночі, можлива ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

У Києві 7 лютого опадів не очікується, але на дорогах можливі ділянки з ожеледицею. Вночі температура -3…-5 °C, вдень близько нуля.

Погодна карта України 7 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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