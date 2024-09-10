Діденко попередила про потужні магнітні бурі

Завтра, 11 вересня, передбачається істотне посилення магнітної активності Землі, простіше кажучи – магнітні бурі. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Щодо погоди, то за словами Діденко: “ситуація поки що дає всі підстави для милування бабиним літом”.

За її даними, завтра, 11 вересня, у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25…+30 градусів. “Проте в західній частині України 11-го вересня є ймовірність локальних дощів та буде свіженько, не вище +18…+23 градусів. Та ввечері у середу на Одещині можливі дощі, навіть із грозами”, – додала вона.

У Києві, зі слів Діденко, молоде бабине літо йде за графіком – завтра буде сухо та +27 градусів, а вже 12 та 13-го вересня у столиці пройдуть дощі. “Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме”, – зазначила вона.

“Багато дощів найближчим часом не обіцяю, більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні”, – вказала синоптик.

“Поки що й так всього багато – магнітні бурі, холод на заході, спека на сході та в центрі, загальна дощова перспектива у четвер та п’ятницю, відповідно, стрибки атмосферного тиску – то вже подальшу синоптичну перспективу оглянемо пізніше”, – написала Діденко.