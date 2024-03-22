Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час, – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

“На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Орім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС”, – зазначив він.

Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.