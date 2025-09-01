Бодікамери у ТЦК, нові умови “єОселі” та БЗВП для студентів: що чекає українців у вересні

У вересні в Україні набудуть чинності кілька важливих змін: стартує новий навчальний рік, працівників ТЦК зобов’яжуть носити бодікамери, у вишах запровадять базову військову підготовку, а внутрішньо переміщені особи отримають розширені можливості за програмою “єОселя”.

Бодікамери у військовослужбовців ТЦК

З 1 вересня всі військовослужбовці територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні носити бодікамери. Це дозволить фіксувати перевірки документів і вручення повісток.

Реклама

Реклама

Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Крок спрямований на прозорість роботи ТЦК та захист прав обох сторін.

Початок навчального року

1 вересня понад 3 млн дітей в Україні розпочнуть новий навчальний рік. Заняття проходитимуть як у класах, так і онлайн.

Рекомендовані дати канікул:

осінні — 27 жовтня – 2 листопада 2025 року;

зимові — 27 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року;

весняні — 23–29 березня 2026 року;

літні — з 1 червня 2026 року.

Також у країні триває облаштування підземних шкіл. З 1 вересня близько 160 тис. учнів повернуться на очне навчання у нових підземних школах. До кінця 2025 року планують відкрити понад 185 таких шкіл, а до кінця 2026-го — понад 200.

Базова військова підготовка для студентів

З 1 вересня в українських вишах запроваджується базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів.

Курс складається з:

теорії — 90 академічних годин;

практики — 210 годин у навчальних центрах ЗСУ.

Для студентів-чоловіків денних і дуальних форм навчання дисципліна є обов’язковою, для студенток — добровільною. Після завершення курсу студенти складають військову присягу та отримують військо-облікову спеціальність.

Розширення програми “єОселя”

З 10 вересня набуває чинності постанова Кабміну, відповідно до якої буде розширено можливості державної іпотечної програми єОселя. Відтепер додаткову підтримку при купівлі житла отримають внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Передбачено:

відшкодування до 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування;

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат — комісій, зборів і страхових платежів.

Максимальна вартість житла — 2 млн грн, із віковими обмеженнями для будинків.= Подати заявку можна через “Дію”.

Пенсії у вересні

У вересні надбавку отримають пенсіонери, які досягли певного віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Інших підвищень пенсій цього місяця не передбачено.

Комунальні тарифи