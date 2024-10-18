Близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують до війни проти України, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Росія готує понад 11 тисяч військових з КНДР для війни проти України.

Про це Буданов сказав у коментарі The War Zone.

За його словами, їх підготують до 1 листопада. Перші 2 600 військових КНДР відправлять до Курської області РФ. Куди відправиться решта північнокорейських військ, наразі незрозуміло.

“Зараз ми не маємо повної картини”, – сказав Буданов.

Інформация про залучення військових з КНДР для війни проти України з’явилася у ЗМІ нещодавно. “Суспільне” з посиланням на розвідку писало, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий особливий бурятський батальйон, укомплектований громадянами КНДР.

Згодом, на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 10 тисяч солдатів із різних родів військ, яких Північна Корея готує на підмогу росіянам.