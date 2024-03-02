Bloomberg: Перша партія снарядів, які знайшла Прага, можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів

Українські військові отримають перші з сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів в рамках міжнародної ініціативи, спрямованої на поповнення закордонних запасів, в той час як зусилля США щодо надання більшої допомоги залишаються заблокованими в Конгресі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Перші снаряди можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів в рамках ініціативи, в якій Чеська Республіка виступає посередником, що зв’язує уряди, які бажають профінансувати закупівлю надлишкових 155-мм снарядів у третіх країнах, заявив в інтерв’ю у Вашингтоні генеральний директор з питань оборонної політики і стратегії країни Ян Йіреш.

За його словами, низка європейських країн є учасниками цієї ініціативи. Він не назвав, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але сказав, що інформація про поставки, швидше за все, буде розкрита після їхнього прибуття.

Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що його країна визначила 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом декількох тижнів, якщо будуть виділені гроші.

Європейські лідери обговорили чеську пропозицію, яка передбачає закупівлю боєприпасів у країн за межами регіону, на зустрічі в Парижі в понеділок. Нідерланди погодилися виділити 100 мільйонів євро на реалізацію цього плану. Уряд у Празі заявив, що він також заручився попередніми зобов’язаннями Канади і Данії, а також інших країн, які не побажали бути названими.

У Вашингтоні республіканські законодавці Палати представників заблокували запит адміністрації Байдена на військову допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, що включає понад 3 мільярди доларів на боєприпаси, які будуть вилучені зі складів Пентагону. США надали Україні понад 2 мільйони боєприпасів калібру 155 мм з моменту вторгнення Росії два роки тому.

Ініціатива Чеської Республіки – це один із способів “продемонструвати, що ми дійсно щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії”, – сказав Йіреш.

Міністр армії США Крістін Вормут заявила журналістам у вівторок, що урядові підприємства, якими керують підрядники, планують збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів приблизно до 36 000 на місяць, починаючи з квітня, з 28 000 на місяць станом на жовтень.