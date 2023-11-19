Економіка

Блокування кордону: Створено Штаб допомоги українським водіям

19 Листопада 2023 18:11
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кордон

Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям.

Про це повідомив міністр Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Ключова задача Штабу – забезпечити українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

“За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483”, – повіджомив Кубраков.

За його словами, сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

“Працюватиме Штаб допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена”, – запевнив міністр.


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