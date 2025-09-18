Безпілотники атакували нафтохімічний завод “Газпрому” в Башкортостані

Безпілотник атакував російський нафтопереробний комплекс “Газпром нефтехим Салават” у Башкортостані, що розташований приблизно за 1400 км від українського кордону.

Вибух пролунав близько 10:00 ранку. За даними “Exilenova”, дрон уразив перегонну установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка відповідає за первинну очистку сирої нафти та є ключовою для подальших виробничих процесів.

Місцеві жителі бачили проліт безпілотника над містом, а моніторингові ресурси ворога зафіксували дронм у повітряний простір республіки за годину до вибуху.

Голова Башкирії Радій Хабіров підтвердив атаку: “Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь ушкоджень з’ясовуємо. Ліквідуємо пожежу, всі служби на місці”.

Якщо інформація про ураження установки підтвердиться, це матиме серйозні наслідки для комплексу, який забезпечує первинну обробку сирої нафти. “Газпром нефтехим Салават” є одним із найбільших російських нафтопереробних та нафтохімічних підприємств, із потужністю 10 млн тонн на рік та фактичною переробкою 6,8 млн тонн у 2022 році.