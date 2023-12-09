Політика

Бахмут і Авдіївка залишаються найгарячішими ділянками фронту

9 Грудня 2023 19:58
читать на русском →
генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За інформацією Генштаба, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 (“шкворень”), яку успішно знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших захисників.
  • На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 2 атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Грудня 2023 19:58

Бахмут і Авдіївка залишаються найгарячішими ділянками фронту
9 Грудня 2023 18:39

Влада Фінляндії розпочала попереднє розслідування щодо садиста Петровського
9 Грудня 2023 17:54

Росіяни обстріляли Куп’янськ, загинули дві жінки
9 Грудня 2023 17:45

Рада кріміналізувала контрабанду
9 Грудня 2023 16:23

WSJ: Україна не зможе провести новий наступ до 2025 року
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки