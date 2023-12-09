Бахмут і Авдіївка залишаються найгарячішими ділянками фронту

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За інформацією Генштаба, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень.
Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 (“шкворень”), яку успішно знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших захисників.
- На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 2 атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.