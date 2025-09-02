Бачимо накопичення російських сил на деяких ділянках фронту, — Зеленський

Російська армія посилює атаки безпілотниками та одночасно накопичує сили на окремих ділянках фронту. Водночас українські військові фіксують сотні російських дронів у небі над Україною.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 вересня.

Реклама

Реклама

Як зазначив президент, у ніч на вівторок росіяни запустили по Україні 150 БпЛА, вранці відбулася друга хвиля атаки за допомогою ще понад 50 дронів. Більшість з цих БпЛА — “шахеди”.

“Фактично групи російських дронів у нашому небі — акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни”, — зазначив Зеленський.

Президент заявив, що російська влада продовжує ігнорувати пропозиції міжнародних лідерів щодо мирних переговорів. Він зазначив, що попри заклики до зустрічі задля завершення війни, Кремль поширює пропагандистські заяви, намагаючись виправдати власну агресію проти України, а також заперечує те, що говорив президент Трамп про необхідну для завершення війни зустріч лідерів.

Глава держави підкреслив, що наразі зафіксовано нове накопичення російських військ на окремих ділянках фронту.

“Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості”, — підсумував Зеленський.