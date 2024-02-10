Атака “шахедів” на Харків: виявлені тіла 7 загиблих, з яких троє дітей

Внаслідок вчорашньої атаки ударних БПЛА на Харків, станом на 6.00: повністю вигоріло 14 домоволодінь, виявлені тіла 7 загиблих, з яких троє дітей – 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Про це повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пожежа в Немишлянському району Харкова внаслідок атаки ударних БПЛА / Фото ХОВА

Рятувальники продовжують тушіння, поліція на місці: охорона територііі, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК.

Роботи тривають, тому кількість постраждалих може збільшитись, зазначає поліція.

Раніше місцева влада повідомляла, що три “шахеди” напередодні ввечері вдарили по АЗС у Харкові – унаслідок цього влучання розлилося пальне і почалася велика пожежа. Загорілися близько 15 приватних житлових будинків.